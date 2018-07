Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre depois de embarcação virar em praia da Aldeia do Meco

Incidente aconteceu após uma embarcação ter virado na zona da rebentação.

Por João Tavares | 21:04

Um homem de 80 anos morreu esta tarde de segunda-feira, no seguimento de uma embarcação ter virado na praia da Aldeia do Meco, em Sesimbra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do Comandante Luís Lavrador, da Capitania do Porto de Setúbal, uma embarcação de Arte Xávega, terá sido atingida pelas ondas, na zona da rebentação, junto ao areal.



Nesse momento, os dois ocupantes do barco, um pescador com 80 anos e um outro, entre os 40 e os 50 anos, foram atirados para a água e consequentemente recolhidos por populares.



No local estiveram a equipa do INEM e dos Bombeiros de Sesimbra, que tentaram fazer a reanimação do homem de 80 anos, mas sem sucesso.



A Polícia Marítima está a investigar o caso, para tentar perceber quais as circunstâncias que levaram a este desfecho.



O alerta foi dado às 19h30. A embarcação, com cerca de quatro metros, ficou destruída.