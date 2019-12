Homem morre durante sexo com prostituta em serra de Lousada

Um homem de 59 anos morreu esta quinta-feira vítima de um ataque fulminante enquanto mantinha uma relação sexual com uma prostituta na Serra de Campelos, em Lustosa, Lousada.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Lousada, o homem estava a fazer sexo com a mulher quando lhe deu o ataque.





O alerta foi dado pela mulher que se encontrava com a vítima numa zona de monte.

A vítima foi assistida pelos bombeiros e por uma da VMER do Vale do Sousa. Apesar das manobras de reanimação, o homem não resistiu.



O óbito foi declarado no local e o corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.



A GNR de Lousada foi acionada.