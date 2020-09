Homem morre durante ultrapassagem a um camião na Póvoa de Varzim

A autópsia ao corpo do homem de 70 anos que morreu num violento acidente, na EN205, em Laúndos, Póvoa de Varzim, no sábado, deverá ser realizada este domingo.A vítima, residente em Milhazes, Barcelos, terá morrido na sequência de uma ultrapassagem a um camião - isto após o pesado ter cedido passagem ao carro que embateu com o da vítima mortal.Ainda não há data para a realização do funeral. A GNR está a investigar as causas do acidente.