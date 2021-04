Um homem de 36 anos morreu, esta terça-feira, eletrocutado em Cachão, Mirandela. A vítima estava a realizar trabalhos de manutenção numa linha de média tensão no complexo Agroindustrial do Cachão.O alerta foi dado pelas 10h45 pelos seus colegas, que o removeram da linha. Quando os meios de socorro chegaram o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória tendo acabado por falecer no local.Foi ativado o helicóptero do INEM mas não foi usado.