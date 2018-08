Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre eletrocutado em Idanha-a-Nova

Vítima perdeu a vida por causa de cabo de iluminação.

20:29

Um homem de 45 anos morreu esta sexta-feira eletrocutado na localidade de Alcafozes, concelho de Idanha-a-Nova, disse à agência Lusa fonte do comando de operações de Socorro de Castelo Branco.



De acordo com a fonte, o acidente registou-se às 10h14, na Rua Engenheiro Alfredo Resende, em Alcafozes, e envolveu um cabo de iluminação.



No local estiveram os Bombeiros de Idanha-a-Nova, com oito operacionais e três veículos, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Castelo Branco e a GNR.