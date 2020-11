Homem morre eletrocutado em poste elétrico em Tarouca

Um homem de 28 anos morreu este domingo, depois de ter sofrido uma eletrocussão num poste de energia de média tensão, junto à aldeia de Teixelo, em Tarouca. A suspeita é de que o homem estivesse a tentar furtar o cobre utilizado nos cabos de distribuição de energia elétrica.A vítima foi encontrada pendurada a meio do poste, que suporta em altura os cabos de distribuição de eletricidade. A vítima estaria na companhia de alguns amigos, que efetuaram o pedido de socorro.Justificaram a presença no local, que é uma zona isolada na serra, dizendo que estavam a apanhar cogumelos. Uma justificação que não convenceu as autoridades, motivo pelo qual o grupo foi levado para o posto da GNR de Tarouca.À chegada dos bombeiros a vítima não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real. A eletricidade esteve cortada para os trabalhos de remoção do cadáver.O alerta foi dado às 19h08 e no local estiveram os Bombeiros de Tarouca, o INEM, funcionários da EDP e a GNR, que investiga as causas do acidente.