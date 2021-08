Homem morre eletrocutado na rua após mexer em caixa elétrica em Paredes

Um homem com cerca de 40 anos morreu este domingo por volta das 12h00 na via pública, aparentemente eletrocutado após ter manuseado uma caixa elétrica da EDP na rua doutor Manuel Luís Nogueira, em Paredes.A vítima, moradora daquela rua, foi encontrada inanimada na via. Desconhece-se o contexto que o levou a mexer na caixa em questão.Ao local acorreram bombeiros de Paredes, uma equipa da VMER, psicólogos do INEM e técnicos da EDP que ainda se encontram no local a fazer deligências.O óbito foi declarado no local.