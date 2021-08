Um homem, de 48 anos, morreu, este domingo à tarde, eletrocutado na via pública, no centro de Paredes.Tudo aconteceu na rua Dr. Manuel Luís Nogueira e, ao que tudo indica, Joaquim Teixeira terá manuseado a caixa elétrica da EDP em frente à residência, acabando por sofrer uma descarga fatal.Foi encontrado pelos bombeiros já inanimado e nada foi possível fazer para evitar o óbito.No local, estiveram ainda o INEM, com médicos e psicólogos, a GNR e técnicos da EDP.