Um homem com 32 anos morreu esta segunda-feira num acidente com uma máquina de rasto, no Sítio da Feiteira, no Cachopo, Tavira.No local, os Bombeiros e o INEM de Tavira encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória.O óbito acabou por ser declarado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.O alerta foi dado pelas 18h34.No terreno estiveram 13 operacionais, apoiados por seis viaturas.Em atualização