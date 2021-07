Um homem de 30 anos morreu esta sexta-feira à tarde na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, na zona de Vale Fontes de Cima, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.A vítima sofreu ferimentos muito graves na sequência do despiste do veículo pesado que conduzia.O homem foi socorrido por elementos dos Bombeiros Voluntários de Messines e do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local do acidente.