Um homem de 67 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um acidente com uma retroescavadora, na aldeia de Parada, no concelho de Bragança.À chegada ao local, os bombeiros brigantinos depararam-se com a vítima debaixo da máquina.As causas do acidente estão por apurar.Ao local acorreram os bombeiros de Bragança, VMER e GNR.