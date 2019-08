Homem morre em acidente com trator agrícola no concelho de Castelo Branco

Um homem morreu esta segunda-feira num acidente com um trator agrícola, na União de Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, concelho de Castelo Branco, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu num terreno agrícola e a vítima tem "cerca de 62 anos".O alerta para o acidente chegou às autoridades às 19h04, tendo acorrido ao local 12 operacionais apoiados por cinco viaturas, dos Bombeiros de Castelo Branco, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR."O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Castelo Branco", acrescentou o CDOS.