Um homem com cerca de 70 anos morreu após um acidente com um trator, que caiu para um declive, esta manhã, em Cavez, Cabeceiras de Basto.

O alerta foi dado às 06h11. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Cabeceiras e equipas de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), e de Suporte Imediato de Vida (SIV). Apesar dos esforços, o óbito acabou por ser declarado e o corpo removido para autópsia.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal.