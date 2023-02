Homem morre em acidente de mota em Amares

Um homem morreu ao final da tarde deste sábado, em Caldelas, concelho de Amares, depois de a mota em que seguia ter sido colhida por um carro.

Ao que foi possível apurar, o acidente, na EN 205, que liga Amares a Terras de Bouro, envolveu um carro e três motas.

A vítima mortal seguia num passeio de mota com amigos, quando se deu o acidente fatal, cujas circunstâncias estão agora a ser investigadas pela GNR.

Do acidente, que terá sido causado pelo despiste do carro, ficaram também feridos os condutores das outras duas motas.

No socorro estiveram os Bombeiros de Amares e a equipa da VMER do Hospital de Braga. O óbito, um homem residente na freguesia de Martim, em Barcelos, foi declarado no local.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Braga.