Um trabalhador, com cerca de 50 anos, morreu na sequência de um acidente de trabalho, esta tarde de sexta-feira numa empresa de pré-esforcados, em S. João de Ver, Santa Maria da Feira.A vítima foi atingida por um elemento de uma maquinaria pesada.Os bombeiros e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira estiveram no local.Uma equipa de psicólogos do INEM e de investigação criminal da GNR foram mobilizados.