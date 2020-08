Um homem de 58 anos, de nacionalidade ucraniana, morreu esta quinta-feira após um acidente de trabalho com uma motoroçadora no Fundão.A vítima estava a trabalhar com mais colegas quando se feriu com a motoroçadora. Acabou por não resistir aos ferimentos.O alerta foi dado cerca das 13h11. O acidente ocorreu na freguesia do Castelejo, mas a morte acabou por ser confirmada junto à entrada do Hospital do Fundão, local para onde um colega ainda transportou a vítima, numa tentativa de socorro imediato.

A vítima é de nacionalidade ucraniana, vivia no concelho há algum tempo e sofreu um corte profundo num membro inferior com sangramento contínuo e que terá sido fatal.