Um homem morreu esta terça-feira durante obra de requalificação em rua de Santa Maria da Feira.A vítima encontrava-se no fundo de uma vala no momento do incidente. Segundo apurou o, na origem do acidente poderá estar uma fuga de gás.Foram ainda realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Não são ainda conhecidas as causas que provocaram estes ferimentos neste trabalhador.Em atualização