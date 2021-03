Um homem de cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho, enquanto operava no pavilhão de uma empresa de máquinas agrícolas, em Ribeirão, no concelho de Famalicão.O alerta foi dado às 13h30. No local estiveram a GNR, uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um veículo de Socorro da Cruz Vermelha de Ribeirão.Os responsáveis da empresa preferiram não dar declarações. As causas do acidente estão ainda por apurar.