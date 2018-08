Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente de trabalho em Felgueiras

Vítima era funcionário da empresa situada no lugar da Bouça, na localidade de Vila Fria.

18:37

Um acidente de trabalho numa empresa têxtil, em Felgueiras, provocou esta qinta-feira a morte a um homem de 55 anos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com o comandante da corporação de Felgueiras, Júlio Pereira, uma bobine de fio terá caído em cima da vítima.



O homem era funcionário da empresa situada no lugar da Bouça, na localidade de Vila Fria.



O alerta foi comunicado aos bombeiros pelas 16h52.



O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães.