Um homem morreu, ao início da tarde desta quarta-feira, num acidente de trabalho, na rua Luís de Camões, em Gondomar.O alerta foi dado às 14h40. Ao que oapurou, a vítima mortal caiu de uma altura equivalente a um sexto andar.No local estão os Bombeiros de Valbom e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santo António.As causas do acidente de trabalho são ainda desconhecidas. A PSP está no local e investiga.