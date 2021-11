Homem morre em acidente de trabalho na Maia

José de Almeida, de 60 anos, morreu esta quarta-feira esmagado pela plataforma de um camião numa rua em Águas Santas, Maia. A PSP investiga o caso.O acidente ocorreu pelas 08h40. O trabalhador de uma empresa de transportes - residente na Lixa, Felgueiras - estava com um colega a realizar manobras para colocar uma retroescavadora em cima do camião. Para isso, estavam a utilizar uma plataforma da própria viatura - com mais de 300 quilos - e que acabou por ceder e atingir a vítima, que ficou encarcerada.