Homem morre em acidente de trabalho na Marinha Grande

Vítima tinha 40 anos.

Por Lusa | 19:48

O trabalhador de uma empresa da Marinha Grande morreu esta sexta-feira quando manobrava uma máquina, informou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



O acidente de trabalho ocorreu pelas 16h30 e a vítima tinha cerca de 40 anos.



No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, apoiados por nove viaturas, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).