Homem morre em acidente de trabalho no Marco de Canaveses

Um homem morreu, esta segunda-feira à tarde, num acidente de trabalho em Rio de Galinhas, no Marco de Canaveses. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima terá sido levada pelos colegas de trabalho para o hospital da Misericórdia, no Marco. No entanto, já lá, foram chamados os Bombeiros de Marco de Canaveses que ainda encontraram a vítima consciente, tendo entrado depois em paragem cardiorespiratória.



No local, esteve também uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, que tentou reverter a situação. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

