Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente de trator em Alcobaça

GNR encontra-se a investigar as causas do acidente.

01:30

Um homem com cerca de 70 anos morreu este sábado à noite em Gaio (Vimeiro), no concelho de Alcobaça.



A vítima mortal realizava trabalhos agrícolas quando o seu trator capotou ao embater numa barreira.



O alerta foi dado pelas 20h27, e os Bombeiros Voluntários de Alcobaça ainda realizaram manobras de reanimação.



O óbito foi declarado no local uma hora depois pela equipa médica do INEM.



A GNR investiga as causas do acidente.