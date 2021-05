Um homem com 50 anos morreu este sábado ao final da tarde vítima de um acidente de trator na rua Soto Maior, em Ataíde, Amarante.A vítima estava a realizar trabalhos quando o trator se despitou, capotando de seguida. Ficou debaixo do veículo.Quando os meios de socorro chegaram, foram efetuadas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local.