Homem morre em acidente de trator na Covilhã

Um homem de cerca de 60 anos morreu este sábado na sequência de um acidente com um trator, na freguesia de Boidobra, na Covilhã, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.De acordo com a mesma fonte, a vítima estava a trabalhar com o trator numa quinta na freguesia de Boidobra.O alerta foi dado às 15h21 e o óbito foi confirmado no local, referiu fonte do CDOS de Castelo Branco.No local, estiveram meios dos Bombeiros da Covilhã, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital da Covilhã.