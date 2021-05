Um homem morreu este domingo na sequência de um acidente durante uma prova de BTT na aldeia do desporto, em Leiria.A vítima sofreu um acidente junto da reta da meta e acabou por não resistir aos ferimentos.Os socorros chegaram ao local poucos segundos após o acidente mas o óbito acabou por ser declarado no loca, as equipas de socorro não conseguiram reverter a situação.A vítima era um atleta de 62 anos e tinha já um longo histórico na participação deste tipo de provas.