Homem morre em acidente em Valença

Acidente fez mais cinco vitimas, entre elas uma criança de nove anos.

Por Aureliana Gomes | 11:08

Uma aparatosa colisão, entre três carros, este sábado á noite, na EN 101, em Ganfei, Valença, fez uma vitima mortal – um homem de 34 anos – e cinco feridos, três graves e dois ligeiros. Entre os feridos graves está uma criança de 9 anos.



O alerta foi dado cerca das 23h53. Para o local foram 22 bombeiros das corporações de Valença e Monção, as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação de Viana e Braga, as SIV de Melgaço e Valença. O helicóptero do INEM chegou a estar preparado para aterrar no campo de futebol, no entanto acabou por não ter descolado.



As vítima graves foram levadas para o Hospital de Braga, as restantes foram hospitalizadas em Viana do Castelo. No local, esteve ainda a GNR com duas viaturas e quatro homens, o presidente da Câmara Municipal de Valença e o Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil.

A EN 101 esteve cortada ao trânsito até às 3h00 da madrugada.