Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente na zona de Alijó

Óbito foi confirmado no local.

15:11

Um homem com cerca de 40 anos morreu na manhã desta segunda-feira após um acidente na zona do Alijó.



O alerta foi dado às 7h30 e o óbito foi confirmado no local após os meios de socorro terem encontrado o homem já sem sinais vitais.



No local estiveram 6 operacionais apoiados por 3 viaturas, entre os meios estavam os Bombeiros de Alijó, o VMER e a GNR.