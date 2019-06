Homem morre em acidente no Cadaval

Um homem de 42 anos morreu este sábado num acidente com capotamento na Estrada Nacional 366, junto à saída para Alguber, no Cadaval.O acidente provocou ainda um ferido ligeiro, um homem de 42 anos, que foi transportado para o Hospital das Caldas da Rainha.O alerta foi dado às 15h19 e no local estiveram 17 operacionais e sete veículos entre INEM, GNR e Bombeiros Voluntários do Cadaval.