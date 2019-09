Homem morre em capotamento de trator durante vindima em Tabuaço

O capotamento de um trator agrícola matou este sábado de manhã um homem de 82 anos, em Tabuaço. A vítima estava a trabalhar na vindima quando o acidente aconteceu.O homem conduzia o trator carregado com uvas quando por volta das dez da manhã perdeu o controlo da viatura num terreno inclinado e acabou por capotar.Tudo aconteceu durante a vindima numa propriedade agrícola situada na freguesia de Sendim, em Tabuaço. Na máquina agrícola não estava instalado o arco de santo António e o homem ficou encarcerado debaixo do trator.Quando os Bombeiros Voluntários de Tabuaço chegaram ao local encontraram a vítima sem sinais vitais. O óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do INEM, que entretanto tinha sido ativado.O corpo foi removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Vila Real para ser realizada a autópsia.