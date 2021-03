Um homem com cerca de 60 anos morreu este sábado após o capotamento do trator que conduzia em Couto de Ervededo, Chaves.O óbito foi declarado no local. Ainda esteve previsto o envio de um helicóptero para o socorro, mas a operação foi cancelada depois de verificado o óbito.No local estiveram seis elementos dos Bombeiros Salvação Pública de Chaves, apoiados por duas viaturas, entre as quais uma de desencarceramento.