Homem morre em capotamento de trator em Terras de Bouro

Um homem morreu ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência do capotamento de um trator em Balança, Terras de Bouro. Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima, com cerca de 65 anos, terá caído de um terreno, juntamente com o trator, para uma estrada municipal.



Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro. Trata se de um outro trabalhador que seguia no trator e que conseguiu saltar quando o veículo entrou em despiste. Foi assistido no local pelos bombeiros de Terras de Bouro.





No local também esteve a equipa médica da VMER de Braga, mas o óbito foi declarado.

O acidente aconteceu cerca das 13h45 e no local estavam mais de uma dezena de elementos dos bombeiros e GNR, que vai investigar.