Homem morre em casa em Setúbal sem socorro do INEM

Uma porta entreaberta causou estranheza nos vizinhos do prédio e a PSP, entretanto chamada, descobriu o cadáver do morador, Rodrigo Assunção, de 73 anos, ao final da tarde de sábado, num apartamento no centro de Setúbal.O corpo tinha sangue, aparentes ferimentos e a fechadura da porta sinais de arrombamento, o que levou à suspeita de crime e à chamada da Judiciária, que afastou o cenário de crime.Mas de acordo com um sobrinho, que afirma ter visto as chamadas no telemóvel do tio, a vítima ligou e falou na sexta-feira, entre as 05h43 e as 06h06, três vezes para o 112. Supõe que se estaria a sentir mal e que, por estar sozinho em casa, lhe disseram para deixar a porta aberta.Afirma ainda que o 112 ligou sete vezes até às 07h58, sem ser atendido, para o telefone da vítima. Mas ninguém terá ido ver do homem até sábado, pelas 17h00, os vizinhos darem o alerta e a PSP encontrar o corpo no chão.Foi acionado o socorro e o médico do INEM confirmou o óbito.A PJ de Setúbal esteve no local a recolher testemunhos. O cadáver da vítima foi removido para autópsia. O INEM remeteu esclarecimentos para mais tarde.