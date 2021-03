Um homem de 67 anos morreu na sequência de uma colisão frontal, do carro que conduzia, com um pesado de mercadorias, na segunda-feira à noite no IC8, em Pombal, na ponte junto ao monumento do agricultor.



"A violência da colisão destruiu o habitáculo do carro conduzido pela vítima mortal, que foi retirada sem necessidade de desencarceramento", explicou Paulo Albano, comandante dos Bombeiros de Pombal. A via foi cortada seis horas.

Ver comentários