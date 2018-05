Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em colisão com trator em Viseu

Por T.V.P. | 09:08

Um homem de 35 anos morreu na noite de quinta-feira, depois de o carro em que seguia ter colidido com violência com um trator avariado, que estava parado junto à berma, perto da zona industrial de Mundão, Viseu. O alerta foi dado pelas 23h50.



Ao que o CM apurou, no carro seguiam dois amigos que não se terão apercebido que o trator estava parado.



O condutor sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital de Viseu.



O homem que seguia no lugar do pendura acabou por morrer no local. O socorro foi feito pelos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viseu.



A GNR investiga.