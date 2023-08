Homem morre em colisão em Celorico de Basto

Um homem, de 54 anos, morreu ao final da tarde desta quarta-feira na sequência de uma colisão entre duas carrinhas na Estrada Nacional 206, em Rego, Celorico de Basto.



O alerta foi dado às 18h30 para os bombeiros. A vítima seguia sozinha na viatura.





"À chegada ao local ainda fizemos manobras de reanimação, mas infelizmente o óbito foi depois declarado pela equipa da VMER", explicou aoFernando Gomes, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto.A colisão causou ainda três feridos ligeiros, sendo que apenas dois deles foram transportados para o Hospital de Guimarães. A GNR esteve no local e investiga agora as circunstâncias do acidente.