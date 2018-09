Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em colisão entre automóvel e motociclo no concelho de Aveiro



Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo, na zona de Azurva, no concelho de Aveiro, disse fonte da corporação local de bombeiros.



A mesma fonte indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 230, na freguesia de Santa Joana.



"O motociclo embateu contra o veículo ligeiro e depois foi abalroado por uma carrinha", disse a mesma fonte.



Ainda foram feitas manobras de reanimação, sem sucesso, tendo o óbito do homem, que conduzia o motociclo, sido declarado no local.



O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.



O alerta para o acidente, de acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), foi dado às 10h22, tendo sido mobilizados para as operações de socorro, operacionais e veículos dos Bombeiros Novos de Aveiro e uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Aveiro, além da PSP.