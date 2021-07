Uma violenta colisão entre um carro e um camião em Fernão Ferro, no Seixal, resultou na morte do condutor do veículo ligeiro, ao início da noite desta sexta-feira.Segundo apurou o CM o condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros e foi levado ao Hospital Garcia de Orta.O alerta foi dado pouco antes das 20h00 e mobilizou 15 operacionais dos Bombeiros do Seixal, uma patrulha da GNR, a VMER do Garcia de Orta. No total os operacionais foram ajudados por seis viaturas.