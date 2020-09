Um homem morreu e outro ficou ferido esta sexta-feira numa colisão entre um carro e uma mota na rua Outeiral, na Trofa.O alerta foi dado pelas 12h15.O óbito acabou por ser declarado no local, onde estiveram os Bombeiros da Trofa, a SIV de Santo Tirso e a Vmer de Famalicão.O ferido, um homem com cerca de 25 anos, foi transporta do ao hospital de Famalicão, com ferimentos considerados leves.