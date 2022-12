Homem morre em colisão entre dois carros em Olhão

Um homem de cerca de 60 anos morreu numa colisão entre dois veículos ligeiros, ao final da tarde desta sexta-feira, na zona de Moncarapacho, Olhão.Uma mulher, de cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao Hospital de Faro.O acidente aconteceu na Estrada Nacional 398, uma via de acesso à A22. O alerta foi dado às 18h18.Ao local acorreram 14 operacionais, com sete viaturas, dos Bombeiros de Olhão, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal.Os trabalhos no local obrigaram ao corte da circulação durante mais de três horas.