Um homem, na casa dos 40 anos, morreu este sábado depois da mota em que seguia ter colidido com uma autocaravana na A12, no sentido norte-Sul depois das portagens do Pinhal Novo, em Palmela.O alerta foi dado às 19h57. No local estiveram os Bombeiros do Montijo, a VMER de Setúbal, a Brisa e a GNR.A via esquerda esteve obstruída até às 22h30. O óbito foi declarado no local.