Homem morre em colisão entre mota e carrinha na A5

Um homem com cerca de 30 anos morreu após uma colisão entre uma mota e uma carrinha na A5, sentido Lisboa-Cascais, antes da saída para Carnaxide, na madrugada desta terça-feira.O acidente provocou também um ferido grave e um ligeiro, que foram transportados para o hospital.O alerta foi dado à 1h05.No local estiveram os bombeiros de Algés e de Carnaxide, a V(VMER) do hospital de São Francisco de Xavier e a GNR. No total, estiveram no local 18 operacionais, apoiados por sete veículos.