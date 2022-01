Um homem de 35 anos morreu na manhã deste domingo na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro numa via secundária em Ortigosa, no concelho de Leiria.O alerto foi dado pelas 9h56.Os bombeiros foram acionados para o local. A vítima acabou por não conseguir resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria onde será autopsiado.