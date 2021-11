Um homem de 64 anos morreu, esta terça-feira, após uma colisão frontal entre uma carrinha de caixa aberta e um automóvel em Valpaço, Vinhais.Hélio Afonso ficou encarcerado e quando as equipas de socorro chegaram já estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica e Reanimação do INEM de Bragança.Apesar das manobras de reanimação, o homem não resistiu.