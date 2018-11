Condutor morre após colisão que envolveu viatura dos Bombeiros na A11 em Barcelos

Do acidente há ainda mais dois feridos a registar, segundo avança fonte dos Bombeiros de Fão.

Um homem, de 28 anos, morreu, na tarde desta quinta-feira, numa colisão entre quatro carros, incluindo uma viatura dos Bombeiros de Esposende, na A11, em Vila Seca, Barcelos.



A vítima foi transportada para o Hospital de Braga ainda com vida. No entanto o homem acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos, apurou o CM.



Do acidente há ainda mais dois feridos a registar, segundo avança fonte dos Bombeiros de Fão.



Ainda não foi possível apurar o estado das restantes vítimas.