Homem morre em colisão no IC5 em Alijó

Acidente aconteceu ao quilómetro 35, no sentido Alijó - Carrazeda de Ansiães.

Por Patrícia Moura Pinto | 21:23

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta sexta-feira numa colisão no IC5, ao quilómetro 35, no sentido Alijó - Carrazeda de Ansiães, no distrito de Vila Real.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, no local estão 30 operacionais e 15 viaturas dos bombeiros.



O comandante dos bombeiros de Alijó, José Rebelo, referiu que o acidente resultou de um choque frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de transporte de mercadorias ao quilómetro 35 do IC5, entre os nós de Vila Chã e Carlão.



O trânsito no IC5 foi cortado ao trânsito para as operações de socorro e limpeza da via.



O alerta foi dado às 19h35.