Homem morre em colisão quando seguia para o trabalho em Ponte de Lima

Aníbal Veríssimo Fernandes, de 49 anos, morreu esta terça-feira após a carrinha em que seguia ter colidido com um camião, na EN201, em Arcozelo, Ponte de Lima. O acidente foi de tal forma violento que a viatura ligeira acabou por ficar enfaixada no pesado. A GNR foi ao local e investiga agora o que esteve na origem da colisão."Ele ia para o trabalho, para uma pedreira que não fica muito longe daqui. Fazia todos os dias este trajeto e conhecia bem a estrada. Não sei o que aconteceu, se teve algum problema ou se não ia com atenção. A verdade é que não existem marcas de ele ter travado. É tudo muito estranho", disse aoum amigo da vítima.O acidente ocorreu pouco depois das 07h00 desta terça.feira. O condutor do camião tinha estado com a viatura num mecânico a trocar os pneus e estava a sair da zona industrial para a estrada nacional. Os bombeiros tiveram que desencarcerar o condutor da carrinha. "O acidente aconteceu ainda estava muito escuro e em cima de uma curva. Muita coisa pode ter levado a esta tragédia", concluiu o amigo da vítima mortal.A GNR esteve no local a realizar várias perícias às viaturas e ao piso da EN201, e investiga em que circunstâncias ocorreu a colisão fatal. O corpo da vítima, que era natural da freguesia de Cepões, em Ponte de Lima, foi levado para o Instituto de Medicina Legal, para ser autopsiado.A estrada onde ocorreu o acidente esteve cortada nos dois sentidos durante cerca de quatro horas. O condutor do camião não sofreu ferimentos.