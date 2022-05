Um homem, com 71 anos, morreu ao início da noite desta segunda-feira, após um desentendimento com outro indivíduo, com cerca de 60 anos, numa bomba de gasolina em Arraiolos, no distrito de Évora.Na sequência das agressões, a vítima caiu e bateu com a cabeça no passeio. Os ferimentos foram fatais e o óbito acabou por ser declarado no local.As agressões terão sido motivadas por uma dívida.O agressor já se entregou num posto da GNR.A Polícia Judiciária está no local.