Homem morre em despiste contra habitação em Aljezur

Vítima tinha cerca de 40 anos. Há ainda dois feridos graves a registar.

13:24

Um homem com cerca de 40 anos morreu este sábado de madrugada num aparatoso acidente na EN 120, no concelho de Aljezur. O óbito foi declarado no local.



Do acidente resultaram ainda dois feridos graves, de 44 e 43 anos, que foram transportados para o Hospital de Faro. Todas as vítimas são naturais de Monchique.



O acidente ocorreu quando o carro embateu no rail de proteção da estrada e entrou em despiste, tendo atravessado um quintal e parando ao bater na habitação.



Um poste de eletricidade ficou parcialmente destruído com a violência do acidente.